Lions Clubs International Foundation: Patti Hill ospite in Toscana

Firenze, 30 ottobre 2024 – La presidente della Lions Club International Foundation Patti Hill è stata ospite ieri del Distretto 108 LA Lions Toscana ed ha potuto finalmente toccare con mano le innumerevoli opere che, grazie al contributo della Fondazione da lei presieduta, sono state portate a compimento dai Lions toscani. Prima tra tutte la visita alla Fondazione del Banco Alimentare Onlus di Firenze, che grazie al prezioso contributo della Fondazione ha ricevuto in dono furgoni refrigerati e moltissimi pozzetti congelatori per lo stoccaggio dei generi alimentari. Un service intitolato “catena del freddo”, che ha permesso di ampliare le potenzialità di aiuto per la popolazione più bisognosa, consentendo la distribuzione di cibo non solo attraverso le mense, bensì con i surgelati anche a supporto delle famiglie. Al Banco era presente la Vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi. La Presidente Hill ha poi proseguito la visita raggiungendo Siena, dove è stata accolta calorosamente dalla Sindaca Nicoletta Fabio e dove le è stata Donata la bandiera della Contrada dell’Oca. A Siena la presidente ha potuto vedere un altro gioiello, frutto dell’attività della LCIF: Il Camper della Salute. Attraverso questo mezzo opportunamente dotato di tutta l’attrezzatura, i Lions toscani, possono offrire screening gratuiti per la prevenzione e la valutazione del rischio di sviluppare il Diabete mellito di tipo 2. “La Lions Club International Foundation è il “braccio operativo” di Lions International – spiegano gli organizzatori -. Fondata nel 1968, contribuisce ad ampliare il servizio dei Lions, dei volontari e dei partner in tutto il mondo, in piena aderenza alla propria Mission: “migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e sostenere coloro che vivono nel bisogno, promuovendo la pace e la comprensione in tutto il mondo.” La Foundation interviene finanziando i progetti di service, rendendo possibile interventi concreti e capillari nel mondo, nell’ambito delle otto cause globali: vista, giovani, assistenza nei disastri, iniziative umanitarie, diabete, cancro infantile, fame e ambiente. Il mondo ha bisogno di una speranza, oggi più che mai. Il mondo ha bisogno anche di solidarietà e azione, e La LCIF e i Lions stanno rispondendo alla chiamata con contributi e programmi concreti. Per questa ragione, la visita della Presidente Internazionale della LCIF si è conclusa con la Charity Night, “Serving a World in Need”. La serata, volta alla raccolta fondi per “Aiutare la Fondazione ad Aiutare” è stata anche l’occasione per apprezzare la grande dedizione e devozione nel Servire della Presidente. Il suo esempio, la sua gioia nel fare, l’invito a condividere un viaggio fatto di piccole scelte e di piccoli atti di solidarietà, sono stati di sprone per tutti i Lions presenti perché, “quando serviamo, la vita ci appare completa, e siamo consapevoli di fare da canale a qualcosa di più grande di noi”. La campagna di raccolta fondi si è conclusa con la consegna di un assegno di 25.000 dollari da parte del Governatore del Distretto Lions 108 LA Fran