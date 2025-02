Arezzo, 6 febbraio 2025 – L’inglese si impara al museo: in partenza i nuovi corsi di MUS.English

A partire dal 15 febbraio torna MUS.English, il corso d’inglese nei musei civici di San Giovanni Valdarno che unisce arte e divertimento

Da febbraio i musei civici di San Giovanni Valdarno, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea, insieme a MUS.E e in collaborazione con English Time, presentano il programma MUS.English, volto ad offrire un apprendimento della lingua inglese intriso di storia e bellezza, suddividendo la proposta in due fasce d’età, dai 6 anni ai 7 anni e dagli 8 ai 10 anni.

Ogni ciclo comprende sette incontri che permettono di approfondire regole e vocaboli della lingua inglese nell’intreccio con le opere e le sale dei diversi musei. I musei civici di San Giovanni Valdarno saranno infatti gli stimoli e gli strumenti per un apprendimento della lingua assolutamente inedito e coinvolgente, grazie a dialoghi e attività specificatamente progettati al fine di favorire un avvicinamento efficace alla lingua ma anche ai temi, ai linguaggi e ai protagonisti dell’arte, dal Medioevo alla contemporaneità. Sarà proprio il patrimonio culturale la materia su cui saranno impostate le lezioni, che consentiranno di acquisire conoscenza e padronanza dell’inglese secondo una struttura rigorosa sul piano didattico ma decisamente creativa, interattiva e originale per quanto attiene all’approccio.

L’interdisciplinarietà è infatti la linea guida della proposta, offrendo l’opportunità di associare l’apprendimento della lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al tempo stesso.

Ogni ciclo di lezioni avrà un minimo di 6 e un massimo di 10 partecipanti.

Il primo ciclo si svolgerà dal 15 febbraio al 29 marzo 2025 al Museo delle Terre Nuove. Le lezioni per i bambini di 6-7 anni si terranno tutti i sabati dalle ore 10 alle 11, mentre quelle per i bambini di 8-10 anni si svolgeranno dalle ore 11.30 alle 12.30. Il secondo ciclo avrà luogo dal 5 aprile al 24 maggio 2025, con gli stessi orari e modalità.

Ogni ciclo prevede 7 incontri, della durata di un'ora ciascuno e al termine di ogni ciclo sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

Il costo di partecipazione è di 70 euro per ciclo e l’iscrizione è obbligatoria.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, è possibile contattare l'indirizzo email [email protected] o il numero di telefono 055.9126213.

MUS.English

• Per chi:

per bambini 6-7 anni e bambini 8-10 anni (minimo 6 – massimo 10 partecipanti per ciascun ciclo)

• Dove e quando:

I ciclo dal 15 febbraio al 29 marzo 2025 presso il Museo delle Terre Nuove

Bambini (6-7 anni): tutti i sabati dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Bambini (8-10 anni): tutti i sabati dalle ore 11.30 alle ore 12.30

II ciclo dal 5 aprile al 24 maggio 2025 presso il Museo delle Terre Nuove

Bambini (6-7 anni): tutti i sabati dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Bambini (8-10 anni): tutti i sabati dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Durata: 7 incontri di 1h ciascuno per ogni ciclo

Costi: € 70 per ogni ciclo

L’iscrizione è obbligatoria e prevede la partecipazione a tutti gli incontri e il pagamento della rispettiva quota.

Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] 055.9126213