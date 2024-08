Linea Firenze-Roma, conclusi la scorsa notte i lavori

Arezzo, 24 agosto 2024 – Si sono conclusi la scorsa notte, come da programma, i lavori avviati lunedì 12 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la manutenzione straordinaria del viadotto Paglia nei pressi di Orvieto (TR) lungo la linea AV Firenze - Roma.

I treni veloci, temporaneamente deviati sulla linea convenzionale tra Chiusi e Orvieto per consentire l’attività dei cantieri, da oggi tornano a percorrere la linea AV.

Come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, fino al 25 agosto, è previsto un aumento dei tempi di viaggio già visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie.

Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nelle 24 ore per le attività che hanno interessato il rinnovo dell’infrastruttura in corrispondenza delle arcate sul fiume Paglia. Questa attività è stata preceduta nel 2022/2023 da un primo intervento di rinforzo strutturale degli appoggi.

Questi lavori rientrano nei piani di manutenzione straordinaria della linea e si aggiungono alla manutenzione ordinaria che viene svolta pressoché quotidianamente, principalmente la notte quando non sono previsti treni in viaggio.

L’investimento di RFI è stato di circa 2 milioni di euro.