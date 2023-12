L’incontro della Conferenza zonale dei sindaci con la nuova direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est Assunta De Luca

Arezzo, 12 dicembre 2023 – Continuano gli incontri della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con i vertici dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. Dopo la riunione con la direttrice sanitaria uscente, Simona Dei, ad ottobre e dopo l’appuntamento sugli investimenti strutturali e sui lavori al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia con la direttrice amministrativa, Antonella Valeri, a novembre, giovedì 7 dicembre la Conferenza ha incontrato la nuova direttrice sanitaria, Assunta De Luca, in carica da un mese.

“Un incontro molto proficuo”, ha dichiarato la presidente, Valentina Vadi, “durante il quale con la dottoressa De Luca abbiamo fatto il punto della situazione in relazione ai concorsi e alle assunzioni di personale dell’ospedale della Gruccia. E’ un tema, questo, che ci sta particolarmente a cuore e che continueremo a monitorare perché riteniamo che da qui passi il buon funzionamento del nostro ospedale e il diritto alla salute dei cittadini del Valdarno. Il direttore sanitario ha confermato la conclusione delle procedure del concorso per primario in ginecologia ostetricia – sede vacante da luglio scorso – che si svolgerà tra fine gennaio e inizio febbraio 2024 e che gli altri tre concorsi per primariato (pediatria, chirurgia, radiologia) saranno svolti in tempi brevi. Inoltre, insieme al direttore di zona distretto, Stefania Magi, hanno dato notizia che dal 1 gennaio 2024 sarà operativo un nuovo ginecologo al Consultorio del Valdarno. Come presidente della conferenza dei sindaci ho invitato il nuovo direttore sanitario a porre particolare attenzione al percorso nascita in Valdarno che riguarda la ginecologia ostetricia, la pediatria ed il consultorio, tutti e tre in carenza di personale. L’ospedale del Valdarno ha un bacino di utenza molto vasto, aumentato ancora di più negli ultimi mesi, per cui se il percorso della nascita non è adeguatamente tutelato le donne del Valdarno finiscono per rivolgersi al privato, oppure agli ospedali di Arezzo o Firenze. La dottoressa De Luca ha assunto impegni importanti nei riguardi di questa questione, rassicurando gli amministratori presenti. Come presidente della Conferenza dei Sindaci ho espresso al nuovo direttore sanitario il mio apprezzamento e la mia soddisfazione per l’attenzione mostrata nei riguardi del nostro ospedale, fissando con lei già un nuovo incontro che si svolgerà nella seconda metà di febbraio 2024 in modo da avere ulteriori aggiornamenti sulle procedure concorsuali e di assunzione per l’ospedale del Valdarno” ha concluso la presidente Vadi.