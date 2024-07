L'incendio divampa al Consorzio Cuoio Depur

San Miniato (PIsa), 29 luglio 2024 - Tanta paura e i danni ancora da stimare ma, fortunatamente, nessun ferito colto dalle fiamme. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 10 di questa mattina al Consorzio Cuoio Depur, che si trova in via Arginale Ovest, nel Comune di San Miniato. Ecco cosa è accaduto, stando la ricostruzione dei fatti fornita dai vigili del fuoco: durante una lavorazione di manutenzione sono scaturite delle fiamme che all'arrivo della squadra sono state estinte. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area in cui è avvenuto l'incendio. Non vi sono stati feriti a causa dell'incendio. Sul posto, anche l'intervento carabinieri e Asl.