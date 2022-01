Genova, 3 gennaio 2021 - Liguria possibile zona arancione. I dati epidemiologici della regione riguardo al covid peggiorano e la situazione si ripercuote anche sul colore. Attualmente giallo per quanto riguarda la Liguria, ma che ora potrebbe peggiorare e arrivare all'arancione.

I dati

Dove le norme sono più stringenti, soprattutto per bar e ristoranti. Attualmente la situazione dei dati per andare in zona gialla vede il 21% di saturazione per le terapie intensive (contro un limite del 20%) e il 29% per quanto riguarda i ricoveri covid ordinari (il limite è il 30%).

Quando scatta la zona arancione

Le prossime ore potrebbero essere decisive. La zona arancione non scatterà comunque prima di lunedì 10 aprile.

In 14 Regioni terapie intensive oltre il limite

Le Regioni sopra soglia sono Abruzzo (al 12% di occupazione dei posti letto), Sicilia (13%), Lombardia (14%), Calabria, Toscana ed Emilia Romagna (15%), Friuli Venezia Giulia e Lazio (16%), Provincia di Bolzano e Piemonte (17%), Veneto (19%), Marche (20%) e Provincia di Trento (24%). Oltre ovviamente alla Liguria, come detto al 21%.