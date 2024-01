Liceo Made in Italy, iscrizioni al via ad Arezzo e San Giovanni

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Due scuole aretine hanno manifestato agli organismi scolastici l'intenzione di aderire al progetto del Ministero dell'Istruzione per diventare liceo del made in Italy. Sono il liceo Vittoria Colonna di Arezzo e l'Istituto Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno che hanno avanzato interesse per la proposta. Ora va avanti l'iter burocratico.

Ad Arezzo le iscrizioni potranno partire tra poco più di una settimana. Ad Arezzo il preside del Vittoria Colonna (già istituto magistrale), Maurizio Gatteschi, conferma l'intenzione di attivare il corso, ovviamente dopo aver avuto il via libera da parte del collegio dei docenti e del consiglio di istituto. Stessa situazione anche per il liceo Giovanni da San Giovanni. Anche in Valdarno quindi arriverà il liceo del made in Italy. In merito deve tenersi la riunione del collegio dei docenti. Una terza scuola, il liceo scientifico 'Giovanni da Castiglionè di Castiglion Fiorentino, aveva valutato la possibilità di aderire all'insegnamento del made in Italy ma la decisione non è stata presa perché avrebbe significato sopprimere un altro indirizzo di studio, già attivato nello stesso istituto e per il quale i docenti erano stati impegnati in un corso di orientamento per due mesi.