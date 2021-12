Livorno, 15 dicembre 2021 - Si era presentata al pronto soccorso di Livorno con un livello di saturazione molto basso, che già aveva minato il suo fisico. Aveva il covid e il virus la stava aggredendo in maniera sempre più violenta. E' stata quindi ricoverata in ospedale ma ha rifiutato ogni cura successiva, persino respingendo di essere intubata ed essere quindi trasferita in terapia intensiva, viste le sue gravi condizioni.

E' morta così un'agente immobiliare di 57 anni, Letizia Perna. Aveva a suo tempo rifiutato il vaccino. Non era immunizzata e ha poi contratto il coronavirus. "Ha rifiutato ogni cura nonostante le sue condizioni fossero gravi - dicono i medici - Ha rifiutato ogni cura, anche la possibilità di essere intubata". Le sue condizioni sono andate velocemente peggiorando ulteriormente, fino appunto alla morte.

Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (Livorno), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al reparto Covid dell'ospedale di Livorno, poi a malattie infettive dove ieri è deceduta.

Letizia Perna era un'agente immobiliare. Era di Rosignano ed era molto conosciuta in provincia di Livorno per la sua professione.