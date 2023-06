Legge popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende: la raccolta firme parte dalla Fimer occupata dai lavoratori

Arezzo, 13 giugno 2023 – Il 15 giugno alle 15:30 appuntamento nel piazzale antistante la Fimer di Terranova Bracciolini per l’avvio della campagna di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende, voluta dalla Cisl a livello nazionale.

“Abbiamo deciso che la raccolta firme partirà da un luogo speciale - spiega Silvia Russo Segretaria Generale della Cisl aretina - quella Fimer dove i lavoratori sono in occupazione oramai da giorni, affinché venga trovata una soluzione dignitosa dal tribunale rispetto all’ennesimo incubo che stanno vivendo. Mai luogo potrebbe essere più significativo di questo - conclude Russo - proprio qui la partecipazione attiva dei lavoratori nell'azienda avrebbe sicuramente evitato questo esito, mentre le scelte della proprietà hanno brillato per inconsistenza”.

“Siamo in attesa dell'udienza del 14 giugno e della pronuncia del Tribunale su una situazione che perdura ormai da due anni - sottolinea Ilaria Paoletti, Segretaria Fim Cisl di Arezzo. Speriamo che la decisione del Tribunale chiuda un capitolo doloroso frutto anche di una totale mala gestio, per riaprirne un altro che permetta una vera ripartenza. Ad oggi - conclude Paoletti - i lavoratori sono in occupazione e la produzione è ferma proprio per ribadire una totale discontinuità con l’attuale proprietà. Se questa condizione non si verificherà, non ci saranno margini perché si possa cambiare posizione sindacale”.