Legge Basaglia. L’allarme è quotidiano

Firenze, 30 aprile 2023 – La legge Basaglia è stata illuminata fin troppo per l’Italia tanto da diventare visionaria ed essere inapplicata (salvo pochi esempi virtuosi qua e là).

Disegnava una trasformazione da paese civile. L’Italia ha dimostrato di non essere pronta. Era una legge che guardava oltre il muro del manicomio da abbattere, ma al di là della recinzione è rimasta una realtà che ha relegato la cura della malattia mentale agli ultimi posti nella già misera sanità pubblica.

Non ci sono risorse adeguate nel bilancio statale e locale, non ci sono strutture (anche proprio edifici) in numero sufficiente, il personale (medici, infermieri) è largamente carente, il collegamento con i servizi sociali limitato.

Così i Centri di Salute mentale e i Servizi psichiatrici diagnosi e cura sparsi sul territorio sono diventati avamposti di cura che vivono una battaglia quotidiana ardua, difficilmente vincibile. Si può pensare anche di rivedere la legge Basaglia ma serve un dibattito approfondito, senza slogan e bandierine da piantare. Prima che si arrivi a una revisione o meno della normativa bisogna però occuparsi urgentemente dei servizi territoriali.

Per farli funzionare pienamente così che possano mettere in campo aiuti concreti per i malati e le loro famiglie. Risposte che devono essere immediate nell’azione, allorquando viene percepito e lanciato il segnale del disagio, e continue nella presa in carico del caso sia ospedaliero prima che domiciliare poi.

Un paese civile, inoltre, dovrebbe essere capace di cancellare il tabù della malattia mentale o quanto meno di attenuarlo perché la vergogna spesso attanaglia chi sta vicino a un potenziale paziente psichiatrico e divora tempo prezioso.

E ancora un paese civile dovrebbe tutelare il personale medico e infermieristico, quel poco che resiste nel servizio pubblico, per metterlo in grado di lavorare al meglio e anche in piena sicurezza.

L’Italia per diventare un paese più civile, in molti settori, ha dovuto affrontare sacrifici e dolore. Sarà così anche stavolta? O lacrime e strazio saranno inutili?