Capalbio (Grosseto), 7 settembre 2021 - “Metti un giorno a pranzo con Lebron James”. Potrebbe essere il titolo di un film quanto accaduto ieri alla Cantina Monteverro, perla enogastronomica dell'Aurelia, che ha ospitato la star mondiale del basket, icona dei Los Angeles Lakers, considerato tra i cestisti più forti di tutti i tempi.

Dai suoi 2,06 metri d'altezza, la stella della pallacanestro statunitense ha lasciato il suo megayacht a Cala Galera (lo stesso di cui in passato si è servito anche Bono Vox) e raggiunto la tenuta della Cantina. “Eravamo tutti molto tesi, ma lui si è subito rivelata una persona simpatica e piacevole”.

A raccontare la giornata che non t'aspetti è Silvia Marchetto, responsabile relazione esterne Monteverro. “Sapevamo che era qui in vacanza - continua - anche perché tra noi c'è chi lo segue sui social (Lebron James conta 97 milioni di followers ndr). Ci ha contattato chiedendo di poter visitare la struttura, perché aveva sentito parlare bene di noi. Siamo stati ben contenti di riceverlo, è stato un grande onore”.

Ed ecco il Lebron James turista e appassionato di vini. “Erano in otto, Lebron era con la moglie - aggiunge ancora Silvia - . Sono stati accolti dal nostro enologo Matthieu Taunay. Lebron James conosce i vini, basta guardare i suoi profili social. Il nostro è un vino biologico di grande qualità e il principio della Cantina è che la vigna sia sempre in equilibrio con l'ambiente circostante. Con Matthieu hanno visitato il vigneto dove sono già all'opera i vendemmiatori, poi sono stati in cantina dove hanno assistito alla nostra triplice selezione dell'uva”.

E qui Lebron James è entrato in azione, non verso il canestro ma sul timo. “Ha eseguito quello che tecnicamente si chiama un rimontaggio per gravità del mosto in fermentazione, nonché una follatura (spingere le vinacce sul fondo del timo ndr), usando manualmente un piattello d'acciaio”.

Com' è andato? “Benissimo - continua Silvia - Sono operazioni faticose ma di certo lui con quel fisico non ha avuto problemi”.

Quindi, l'ora del pranzo, con il gruppo del cestista sempre accompagnato da Rita Lorena Miraldi, responsabile ospitalità della Cantina, e dall'enologo ormai di “fiducia”.

Lebron ha degustato tutti i vini Monteverro. E sulla tavola, imbandita dallo chef Giovanni Angeletti, il meglio della cucina tradizionale e non. Lebron James, signora e amici hanno scelto insalata di seppie con verdure croccanti e zabaione ai frutti di mare, spaghetti alla chitarra con scampi e fiori di zucca (con tanto di bis), gallinella alle erbe con pomodori e porri e, per finire, mousse di cioccolati bianchi e scuri.

Particolarità di “lusso”: la signora James beve solo acqua di Fiji, con bottiglia portata al seguito. Quindi foto in giardino, sorrisi, abbracci e saluti. “Ci rendiamo conto che è stata un'esperienza straordinaria, che ci permette di farci conoscere ovunque - commenta Rita -, io posso solo dire che Lebron James è una persona tranquilla, molto riservata e sicuramente una presenza gradevole”.