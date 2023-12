Le pigotte vanno in provincia

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Continuano le iniziative dei Coordinamenti donne Cgil e Spi per il progetto Pigotte il cui ricavato va all’Unicef e quindi ai bambini nel mondo. Le bambole di pezza saranno in esposizione venerdì 15 dicembre, dalle ore 15,30, al circolo di Indicatore; sabato 16 a Sansepolcro (in piazza del Comune nelle ore della mattina), a Bibbiena (in piazza Grande nel pomeriggio) e a Terontola (dalle ore 16 nella Casa di Paese). Domenica 17 le pigotte saranno nella piazza di Lucignano e, infine, lunedì 18, con inizio alle ore 15,30, nell’auditorium Buozzi della Cgil in via Monte Cervino ad Arezzo.

Qui interverranno dirigenti Cgil e Spi (Alessandro Tracchi, Giancarlo Gambineri e Alessandra Nocciolini); la presidente di Unicef Arezzo (Nera Martelli) e il pediatra volontario Unicef Giovanni Poggini. Ci sarà anche un intervento musicale degli allievi della scuola musicale Le 7 note.