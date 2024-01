Le opere cortonesi degli studenti americani in mostra alla University of Georgia

Arezzo, 27 gennaio 2024 – Cortona e le opere degli studenti e dei docenti dell’Università della Georgia in mostra ad Athens. Ogni anno nel mese di gennaio la sede dell’«International Center della University of Georgia» ospita la «Reunion Mostra», si tratta dell’evento nel quale vengono esposte tutte le opere delle mostre fatte a Cortona nell’anno precedente, ovvero quelle realizzate dagli studenti dei corsi Primavera-Estate e Autunno 2023.

Un’occasione in cui i giovani si danno appuntamento per riabbracciarsi, per vedere le loro opere esposte e per suggellare il rapporto di amicizia con Cortona. La tradizione si ripete ormai da 25 anni ed è un momento molto sentito dalla comunità studentesca dell’Università della Georgia a Cortona.

Lo scorso fine settimana si è svolta la cerimonia conclusiva - spiega Christopher Robinson, direttore della University of Georgia a Cortona - I lavori sono stati in mostra nelle gallerie al terzo piano della Lamar Dodd School, hanno partecipato circa 250 studenti, professori, famiglie e amici per festeggiare ‘Uga Cortona’ e il prezioso rapporto con la città e la comunità di Cortona».

«Avere modo di apprezzare i lavori degli studenti è sempre un’emozione, un segno tangibile del loro impegno e della loro creatività che ha preso forma e vita proprio nella nostra città - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - L’arte deve essere veicolo culturale e sociale, stabilendo solidi rapporti tra le nostre realtà