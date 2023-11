Lavori tra viale dei Carabinieri, il sottopasso e viale Gaetano Salvemini

Arezzo, 22 novembre 2023 – Proseguono i lavori all’altezza dell’intersezione tra viale dei Carabinieri, viale Don Minzoni e viale

Gaetano Salvemini. Per due mesi a partire da giovedì 23 novembre i veicoli provenienti da viale Gaetano Salvemini in direzione del centro affronteranno un restringimento della carreggiata della corsia di marcia esterna.

Chi percorre viale dei Carabinieri in uscita dalla città, sarà interessato dall’obbligo di percorrenza dello svincolo in direzione di viale Don Minzoni e dalla chiusura della corsia verso viale Gaetano Salvemini. La circolazione, in particolare verso il raccordo autostradale, verrà garantita all’interno del cantiere mediante l’apertura temporanea della rotatoria in fase di realizzazione.