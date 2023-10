Arezzo, 27 ottobre 2023 – Lavori stradali da lunedì 30 ottobre

Lavori stradali da lunedì 30 ottobre: fino a sabato 11 novembre in orario 8,30 – 17,30 scatta la chiusura al traffico in località Rigutino Sud nel tratto retrostante i civici compresi tra il 189 e il 192.

Fino a mercoledì 22 novembre è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Pratantico dal civico 8/L per una lunghezza di 4 metri, nel tratto di via Romea tra i civici 53/A e 67/A e in località Pratantico La Chiesa tra i civici 20 e 38 e tra i civici 27 e 45. Orario 8,30 – 17,30. Attenzione al restringimento della carreggiata in località Pratantico La Chiesa nei pressi dei lavori e nel tratto di via Romea all’altezza dell’intersezione con la S.R. 69.

Dalle 18 di martedì 31 ottobre fino alla fine di novembre scatta la chiusura al transito 24 ore su 24 della strada comunale della Sella in località Scopeto, a monte e a valle sul torrente Vingone. La circolazione sarà garantita dalla nuova viabilità a lato della strada comunale.