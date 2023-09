Lavori Pubblici a Foiano, conclusi gli interventi di rifacimento del ponte di via Quarata

Arezzo, 7 settembre 2023 – Lavori Pubblici a Foiano della Chiana

Conclusi gli interventi di rifacimento del ponte di via Quarata, riaperta ai mezzi pubblici e privati la viabilità

Si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte (per un importo di 90 mila euro) di via Quarata, che era stato chiuso al traffico dopo i danni subiti a seguito delle forti alluvioni degli anni scorsi che ne avevano compromesso la stabilità strutturale.

Grazie al finanziamento regionale ottenuto nel 2022 ed al lavoro congiunto dell’ufficio tecnico comunale e dei funzionari del settore regionale della Difesa del Suolo, interessati dall’intervento, poiché il ponte insiste sull’importante arteria del reticolo idraulico minore “Rio di Quarata”, fin dai primi mesi dell’anno erano stati avviati i lavori che hanno previsto la demolizione del vecchio impalcato e la ricostruzione in loco di una nuova struttura più adeguata e funzionale alle necessità di transito delle auto e dei mezzi agricoli che insistono nell’area.

Terminate nei giorni scorsi le opere di collaudo previste dalla legge, il ponte è stato completamente riaperto alla viabilità.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare la Regione Toscana, che con il proprio intervento finanziario ha permesso la realizzazione in tempi certi dell’opera, ed il personale dell’ufficio tecnico comunale per la professionalità e l’impegno messi per la realizzazione di questa importante opera.