Lavori di manutenzione alla galleria “Migliarina” tra Laterina e Bucine, disagi sulla linea Firenze – Arezzo

Arezzo, 10 agosto 2023 – Lavori di manutenzione alla galleria “Migliarina” tra le località di Laterina e Bucine sulla linea convenzionale Firenze – Arezzo.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, effettuerà interventi per il rinnovo del sistema di deflusso delle acque e per la completa sostituzione di massicciata, binari e traversine.

Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra il 2° bivio Valdarno Sud e il 2° bivio Arezzo Nord da sabato 12 agosto a domenica 3 settembre 2023.

I lavori di manutenzione, appositamente eseguiti nel periodo estivo in concomitanza con la chiusura delle scuole e la riduzione della domanda di mobilità per lavoro, garantiranno un innalzamento degli standard di sicurezza e miglioreranno l’affidabilità dell’infrastruttura ferroviaria.

Contestualmente saranno svolti lavori per il rinnovo dei binari nelle stazioni di S. Giovanni Valdarno e Montevarchi.

Durante le attività di cantiere i treni Regionali Veloci tra Firenze e Foligno/Roma non effettueranno le fermate di Bucine, Laterina e Ponticino mentre i Regionali in servizio tra Firenze e Arezzo saranno limitati o avranno origine da Montevarchi o S. Giovanni Valdarno.

Il servizio tra Montevarchi e Arezzo sarà effettuato con bus.

I nuovi orari possono essere consultati nei sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria in modo da poter pianificare i viaggi in anticipo in maniera più coerente alle proprie esigenze.

Saranno circa 60 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con numerosi mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

L’investimento economico complessivo è di circa 4 milioni di euro.