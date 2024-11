Arezzo, 1 novembre 2024 – Lavori da lunedì 4 novembre

Partiranno lunedì 4 novembre i lavori stradali che comporteranno fino a venerdì 8 dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di utilizzo di 20 metri di marciapiede a Rigutino Ovest a partire dal civico 227 e il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata all’altezza del civico 272 per 10 metri e fino a martedì 26 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso alla Chiassa Superiore nei tratti compresi fra i civici 37 e 44 e fra i civici 299 e 303 in orario 8,30 – 17,30.

Fino a venerdì 20 dicembre in orario 20,30 – 6 scatta il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Benedetto Croce nel tratto che va dalla rotatoria che incrocia via Giambattista Vico/via Caduti di Cefalonia e Corfù fino a via Piero Calamandrei, nel tratto di quest’ultima che va dall’incrocio con via Benedetto Croce fino all’intersezione con via Pescaiola e nel tratto che va dall’intersezione con via Arturo Chiari fino alla rotatoria di via dell’Impresa. È previsto inoltre il senso unico con direttrice centro città → Ponte a Chiani nei seguenti tratti di viabilità: via Benedetto Croce dalla rotatoria via Giambattista Vico/via Caduti di Cefalonia e Corfù fino a via Piero Calamandrei, via Pietro Calamandrei dall’innesto di via Benedetto Croce fino all’intersezione con via Pescaiola, via Pietro Calamandrei dall’intersezione con via Arturo Chiari fino alla rotatoria di via dell’Impresa. Trattandosi di un cantiere di notevoli dimensioni e caratterizzato da lavorazioni progressive, le modifiche alla viabilità saranno per le sole parti di strada interessate dai lavori mentre la circolazione resterà invariata nelle restanti. Attenzione anche al divieto di sosta con rimozione e alla chiusura al transito nell’area del parcheggio di via Carlo Donat-Cattin, 24 ore su 24, delimitata da apposita segnaletica. Alcuni stalli saranno adibiti a corsia di distribuzione interna e altri a corsia per l’accesso alle proprietà laterali.

Prorogati invece fino a venerdì 15 novembre, sempre 24 ore su 24, i divieti di sosta con rimozione e le chiusure al traffico che riguardano i seguenti tratti: via Pitagora dall’intersezione con via Fiorentina all’intersezione con via Carlo Forlanini, via Carlo Forlanini dall’intersezione con via Pitagora a quella con via dell’Orciolaia, via Enrico Fermi dall’intersezione con via Pitagora a quella con via dell’Orciolaia.