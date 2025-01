Arezzo, 30 gennaio 2025 – Lavori alla parte vecchia dell’ospedale del Casentino, il punto del sindaco

Vagnoli: “Bene i lavori, ma le strutture dovranno essere anche riempite di contenuti. La Regione investa sulle piante organiche di ospedale e territorio. Continueremo a monitorare”.

Proseguono i lavori all’ospedale di Bibbiena. Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, anche in qualità di Presidente della Conferenza socio-sanitaria fa il punto sui lavori: “Praticamente è stata conclusa la demolizione della parte vecchia, quella per intendersi, più recente. Il plesso centrale, quello storico verrà adeguato sismicamente. Il primo è stato demolito per fare spazio alla Casa di Comunità. Vorrei ricordare che questo intervento è finanziato con i fondi del PNRR, ed è stato fortemente voluto dai sindaci del territorio insieme a Usl e Regione Toscana. In questo spazio verranno collocati servizi sanitari, medici famiglia, posti di cure intermedie e varie specializzazioni. Nell’ospedale stesso stanno andando avanti i lavori di adeguamento antisismico e per l’antincendio e ringrazio per questo tutti i tecnici usl. Questi percorsi per ora stanno procedendo in ogni direzione ne siamo veramente felici, ma ribadiamo che oltre i contenitori, ci si debba muovere anche sul contenuto, quindi si raccomanda una pianificazione adeguata per investire sulle piante organiche”.

Il Sindaco di Bibbiena insiste sull’aspetto dei professionisti: “Pediatri e specialisti del territorio e dell’ospedale: questo serve al nostro territorio per crescere e per essere attrattivi. La Regione Toscana deve investire risorse adeguate nelle piante organiche ma anche in professionisti, infermieri ed OOS. Vigileremo come conferenza dei Sindaci affinchè questi lavori vadano avanti sempre in maniera spedita da un lato, ma anche sul fronte dei professionisti e dei medici. Ribadisco, le strutture sono fondamentali, ma dobbiamo essere in grado di riempirle anche di contenuti”.