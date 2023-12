Lavori al ponte Bailey a Montevarchi

Arezzo, 22dicembre 2023 – Questa mattina, venerdì 22 dicembre, è stato riaperto alla circolazione veicolare e pedonale il sottopassaggio ferroviario che collega piazza Garibaldi con piazzale Europa. La chiusura era stata disposta per consentire il completamento delle operazioni di smontaggio dell’impalcato del ponte Bailey, importante collegamento tra il quartiere della Ginestra e via della Sugherella, e della vicina passerella in cemento armato.

Per effettuare l’intervento, da svolgersi mediante una gru da 300 tonnellate per sollevamenti speciali allestita nella rampa del sottopassaggio per operare nelle ore notturne autorizzate da Rete Ferroviaria Italiana (RFI spa), si era reso necessario disporre la chiusura totale del sottopasso nelle giornate del 21 e 22 dicembre.

In largo anticipo, rispetto ai tempi previsti, nella prima mattinata di oggi è stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni, senza ulteriori disagi per i cittadini, essendosi conclusi nella nottata gli interventi previsti sul ponte Bailey.

I lavori di rifacimento dell’infrastruttura sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo ponte sicuro e definitivo, per un costo totale dell’intervento di 790 mila euro, di cui 440 mila finanziati con fondi PNRR.

Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha voluto ringraziare la ditta Vicigrado, i gruisti, i dipendenti comunali per la professionalità e l’impegno messo nel ridurre al minimo il disagio per i cittadini con nemmeno un giorno di lavoro.