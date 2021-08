Firenze, 10 agosto 2021 - Sono in corso i maxi lavori all'acquedotto a Firenze: lavori che potrebbero portare disagi per l'acqua e interruzioni del servizio in tre province: Prato, Pistoia e appunto Firenze. Publiacqua ha varato un maxi piano, con autobotti pronte a servire i cittadini che avranno i rubinetti a secco. Sono giorni caldissimi dal punto di vista meteo e il servizio idrico non può subire rallentamenti, anche per esercizi commerciali e ristoranti.

"Per il momento la situazione è tranquilla - dice una ristoratrice del centro commerciale di Novoli - non abbiamo avuto particolari problemi e il lavoro prosegue regolarmente".

La situazione è per il momento tranquilla: pochi abbassamenti di pressione e le autobotti, che si sono piazzate in diversi punti delle tre province, non hanno per ora dovuto erogare acqua agli utenti. "Non ho problemi di acqua - dice un barista di Firenze - ma non mi sono organizzato in nessun modo. Finché c'è acqua lavorerò, se mancasse chiuderò provvisoriamente".

"Al momento - dice un addetto delle autobotti - la situazione è tranquilla. In questo martedì e anche mercoledì saremo qua dalla mattina fino alle 22".

Gli abbassamenti di pressione

Al momento si registra un leggero miglioramento dei livelli pressori sul Comune di Campi Bisenzio e in zona Il Sodo nel Comune di Firenze, le zone dove stamani si erano registrati i cali più sensibili. A Pistoia non si registrano al momento criticità. Sulla zona di Prato invece si registrano abbassamenti di pressione sulla zona di Chiesanuova, via Ciliani e viale Galilei (Coiano-Santa Lucia). Nessuna segnalazione è giunta dalla Protezione Civile delle tre province coinvolte, da ASL Centro e Vigili del Fuoco.

L'appello per un consumo responsabile

In vista di una giornata calda rimane la massima attenzione da parte degli operatori Publiacqua sul territorio e l'azienda fa appello ai cittadini per un consumo responsabile ed attento dell’acqua, evitando tutti gli usi non idropotabili ed igienico sanitari.

Prato, aperto il centro della Protezione civile

Rimarrà aperto per tutto il giorno e fino a mercoledì il centro operativo della Protezione civile di Prato per eventuali necessità legate alla diminuzione dell'acqua corrente per i lavori di Publiacqua per potenziare l'acquedotto. Per il momento non ci sono state chiamate da parte dei cittadini ai numeri verdi di Publiacqua e della Protezione civile, anche perchè l'ente ha lasciato una pressione sufficiente nelle tubature tale da raggiungere almeno i primi piani delle case senza cali evidenti. Coiano è la zona in cui per ora vengono registrati i cali maggiori. Le autobotti sono comunque già dislocate sul territorio e la situazione continuerà ad essere monitorata.

L'amministratore delegato

Paolo Saccani, ad di Publiacqua, fa il punto sull'intervento