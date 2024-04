Arezzo, 15 aprile 2024 – L’Associazione Signa Arretii ha rinnovato il Consiglio direttivo. Le elezioni, svolte nella giornata di sabato 16 marzo, hanno decretato conferme e novità. I consiglieri eletti sono stati: Francesco Stocchi, Ivano Sapio, Roberto Cellai, Raffaele Marcantoni, Daniele Baldi, Massimiliano Venturieri, Marco Liberatori. Sono stati eletti anche i membri del Collegio dei Probiviri: Saverio Bartolini, Simone Neri e Simone Succhielli.

Il Consiglio di insediamento ha avuto luogo martedì 9 aprile e ha deliberato le seguenti cariche: Francesco Stocchi è stato confermato Presidente, Daniele Baldi, Vicepresidente, Marco Liberatori, Segretario, Raffaele Marcantoni, Tesoriere, Roberto Cellai, Provveditore, Ivano Sapio e Massimiliano Venturieri, consiglieri. Il Collegio dei Probiviri, riunitosi mercoledì 10 aprile, ha decretato la nomina a Presidente di Simone Succhielli.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Stocchi: «le elezioni e la straordinaria affluenza (quasi il 93%) hanno dimostrato l’attaccamento di tutti i nostri soci e la vivacità della nostra Associazione. Esprimo gioia per la nomina del nuovo consiglio direttivo e la riconferma a Presidente: siamo una squadra, ma prima di tutto siamo un grande gruppo di amici pronto ad affrontare le tante sfide che ci attendono e i tanti progetti che abbiamo in cantiere anche per il prossimo triennio».