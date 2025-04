L'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma alla Questura di Arezzo Ieri mattina, in virtù degli accordi tra l'associazione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alcuni volontari hanno proposto al personale della Questura di Arezzo l'acquisto dei doni solidali, in occasione della campagna Pasquale “cerco un uovo amico”, i cui proventi andranno a sostenere la ricerca scientifica