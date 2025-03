Arezzo, 28 marzo 2025 – L’aretino Lugi Mori alla guida della Filt di Area Vasta La Filt e cioè la federazione trasporti della Cgil, ha confermato la validità della scelta dell’Area Vasta della categoria ed ha eletto segretario Luigi Mori, dirigente della federazione aretina. “L’esperienza di sinergia tra Arezzo e Siena che abbiamo avviato nel 2021, ha dato risultati positivi. I settori che seguiamo vanno oltre la dimensione delle singole province e la collaborazione delle Filt di Arezzo e Siena ha dato risultati positivi, sia per i lavoratori che per l’organizzazione”. I prossimi appuntamenti. “Continuiamo a monitorare gli esiti della gara per la gestione del trasporto pubblico locale della Toscana. Gara vinta da Autolinee Toscane, società controllata da RATP. Il nuovo servizio ha elementi di criticità che stiamo valutando. Inoltre seguiamo con forte attenzione il settore dei corrieri e dei driver che è in continua crescita e che pone problemi di tutela sindacale per i lavoratori”.