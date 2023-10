L'allerta degli agronomi: “Un'annata complicata per la vendemmia”

Firenze, 25 ottobre 2023 - Caldo intenso, piogge e malattie: il 2023 è stato un anno difficile per i vigneti toscani. I frequenti fenomeni estremi, come lunghi periodi di siccità, alternati a grandinate, gelate e forti precipitazioni, hanno messo sotto stress le coltivazioni, attaccate dalle malattie fungine. Un'annata complicata, nel corso della quale le produzioni hanno subito un calo a macchia di leopardo, con riduzioni importanti in alcune aree della regione. È questo il punto della situazione fatto dalla Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Toscana che parla di "andamento a macchia di leopardo in tutta la regione". "Notevole", si spiega, è stata "la differenza nella pressione delle malattie fungine, come la peronospora, anche in vigneti a poca distanza gli uni dagli altri: quelli bagnati più frequentemente dalle piogge o localizzati in zone più umide hanno subito gli attacchi più pesanti, che hanno compromesso frazioni importanti di produzione. Situazioni più favorevoli, (terreni meno umidi e piogge meno frequenti, varietà più resistenti), assieme alla capacità di imprese e consulenti hanno consentito di mantenere alte le produzioni e la qualità delle uve". Sempre per la peronospora a Firenze e Siena "vitigni come Merlot e Malvasia bianca e nera hanno mostrato una maggiore sensibilità e riportato i maggiori danni mentre il Sangiovese ha mantenuto produzione e qualità nella maggior parte dei casi. Situazione più semplice sulla costa: nel basso livornese e in alcune zone del grossetano i vigneti sono stati meno colpiti, rispetto a molte altre aree della Toscana". Ancora, la gestione fitosanitaria del vigneto si è fatta più complicata nelle aziende biologiche. Anche in un difficile 2023, si conclude dalla Fderazione degli Odaf, "il supporto di agronomi qualificati e competenti ha permesso di gestire al meglio malattie in campo e, in molti casi, ottenere produzioni di qualità elevata senza subire danni".