Nyos, la tragedia del lago che eruttò e fece una strage

Firenze, 26 agosto 2023 – Il lago Nyos sembrava uno dei tanti, almeno all’apparenza. Copriva il cono di un vulcano quiescente, come ce ne sono diversi nel mondo. Ma ecco che, dal 21 agosto di 37 anni fa, iniziò a verificarsi un fenomeno fisico inaspettato, che colse tutti di sorpresa. Questo lago, che si trova in Camerum, prese ad eruttare. Persino gli scienziati stentarono a credere che stesse davvero accadendo un'eruzione limnica: eppure è proprio quel che accadde. Dalle profondità di quel placido lago iniziarono a fuoriuscire dei gas - anidride carbonica, zolfo e idrogeno - che raggiunsero la superficie delle acque. Quel che è peggio, è che questi si diffusero piano piano nell’aria, spandendosi in molte zone limitrofe. Il 26 agosto del 1986 di quell’anno si videro gli effetti: 1746 persone erano morte in una sola notte per asfissia. Nessuno di quelli che respirarono quell’aria si salvò, neppure gli animali, che morirono a centinaia. Cos’era successo? Le successive analisi rivelarono che sul fondo del lago si era accumulata una grande quantità di anidrite carbonica. Le acque di profondità - forse per una frana sotterranea o la conseguenza del divario e dello sbalzo termico dovuto a piogge molto abbondanti - presero a risalire, portando in superficie i gas che si diffusero nei luoghi limitrofi e nelle valli, trasformando quella zona in una camera a gas a cielo aperto, per un raggio di 25 chilometri. Nasce oggi Guillaume Apollinaire nato il 26 agosto del 1880 a Roma. Celebre scrittore e poeta francese, sostenitore del futurismo. Ha scritto: “Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici”.