L’Abc del marketing per vendere il vino

Arezzo, 6 maggio 2023 – L’incoraggiante più 9,6 per cento registrato dalle esportazioni di vino aretino che, tradotto in euro significa oltre 112 milioni di euro in più di bottiglie vendute oltre confine, è un risultato importante che può e deve essere ancora rafforzato.

Nasce proprio per migliorare le performance produttive e commerciali l’eno-seminario “Marketing del vino: tendenze, opportunità e sostegni”, organizzato da Cia Arezzo nell’ambito di Pro-Ag (Precision Agriculture), il progetto di formazione gratuita per le imprese agricole da accompagnare sulla strada dell’innovazione.

Ad ospitare l’evento ad Arezzo sarà la sala Piero della Francesca dell’Hotel Minerva (Via Fiorentina 4).

L’appuntamento, in programma l’8 maggio a partire dalle ore 9, sarà aperto da Giordano Pascucci, Direttore di Cia Toscana.

Seguiranno i contributi di Simone Tomarchio di Area 39 srl, che traccerà un quadro del mercato del vino con un focus sulle tendenze e sulle opportunità per le denominazioni toscane. Sarà quindi la volta di Francesco Sassoli, responsabile Servizi alle imprese Cia Toscana, per fare il punto sugli interventi e sui sostegni messi a disposizione dalla PAC. Infine la parola passerà ad Alessandra Vacchi di Area 39 srl per illustrare le opportunità rese disponibili dall’OCM Vini promozione.

“Pro.Ag è un progetto organizzato per potenziare le conoscenze agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, che operano nelle aree rurali. Dopo il successo dei numerosi incontri programmati sul territorio provinciale per illustrare la nuova Pac e gli strumenti per cogliere tutte le opportunità che mette a disposizione, ora affrontiamo un altro tema importante: quello della promozione delle imprese, cominciando dal mondo del vino che, più di altri, punta con convinzione verso i mercati oltre regione e oltre confine. L’obiettivo è analizzare con i partecipanti i punti di forza e di debolezza del loro progetto imprenditoriale e commerciale, oltre a quelli del territorio in cui operano; verificare insieme le leve di marketing da utilizzare; studiare le modalità per migliorare la comunicazione volta a promuovere il turismo enogastronomico”, spiega il direttore Cia Arezzo Massimiliano Dindalini.

Le iscrizioni sono gratuite. Per partecipare occorre compilare l’apposito form https://www.progettoproag.it/