Arezzo, 6 settembre 2023 – “La prossima variazione di bilancio cambi indirizzo: occorrono risorse per la manutenzione delle aree ludiche dei parchi” dice La nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo). “Per caso tra i genitori e i nonni sta prevalendo un atteggiamento di riserbo e timore nel denunciare lo stato dei giochi nelle aree ludiche dei parchi? Per caso, preferiscono non dire che gli stessi sono rotti perché sanno che verranno portati via e magari mai più istallati?

Succede che i giochi nei parchi, che non sono soltanto elemento di svago per i più piccoli ma spazi aggregativi per gli adulti di una strada o di un quartiere, versino in pessime condizioni di manutenzione. E l’amministrazione comunale che fa? Invece di investire in questa, prende atto di una segnalazione sul cattivo stato di girellini e altalene, li rimuove e poi lascia un prato vuoto per mesi e mesi.

All’assessore chiediamo due cose: che in sede di giunta punti a farsi riconoscere risorse ulteriori proprio per agire in direzione della manutenzione. Evitando che anche la prossima variazione di bilancio destini fondi, per l’ennesima volta, in direzione di Corso Italia dove, come noto, ha sede la Fondazione Guido d’Arezzo. Qualche risorsa in meno per quest’ultima, che oramai sta battendo ogni record nella classifica dei trasferimenti comunali, e qualche risorsa in più per permettere al Comune di intervenire continuativamente su siti che hanno valenza sia ludica che comunitaria.

Presenteremo un atto di indirizzo in cui chiederemo esattamente un piano per queste aree da cui si evinca una programmazione delle manutenzioni. Giusto per evitare la rimozione dei giochi e parchi meno fruibili”.