La nuova mappa dei servizi delle Farmacie Comunali di Arezzo

Arezzo, 17 giugno 2023 – Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata: le Farmacie Comunali di Arezzo presentano la nuova mappa dei servizi. Le strumentazioni per effettuare i quattro screening vivranno la periodica turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni per garantire prossimità ai cittadini e per rendere fruibili le diverse prestazioni in più zone del territorio comunale, con la nuova distribuzione che resterà attiva da lunedì 19 giugno a venerdì 14 luglio.

Ben due saranno i servizi volti al controllo dell’attività elettrica del cuore con l’Elettrocardiogramma che sarà disponibile alle farmacie “Campo di Marte”, “Giotto” e “Mecenate”, e con l’Holter Cardiaco che verrà previsto alle farmacie “Trionfo” e “San Leo”: il primo permette di ottenere in tempi rapidi e con affidabilità un tracciato che verrà poi refertato in telemedicina, mentre il secondo prevede l’applicazione di elettrodi per un’intera giornata per monitorare i battiti nel corso delle attività quotidiane. Una valutazione della resistenza delle ossa utile per prevenire il rischio di fratture dovute a osteoporosi potrà essere invece richiesta alla farmacia “Ceciliano” con la Densitometria Ossea Computerizzata svolta in modo non invasivo attraverso la semplice trasmissione di onde a ultrasuoni al calcagno. Le farmacie “Campo di Marte” e “Fiorentina”, infine, saranno sede dell’Holter Pressorio per registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa e per conoscere gli eventuali sbalzi nel corso delle ventiquattro ore, con la successiva refertazione dei risultati. «Questi servizi - ricorda il presidente Ennio Duranti, - sono prenotabili senza attese direttamente dal portale web delle Farmacie Comunali di Arezzo, garantendo affidabilità, professionalità, prossimità e rapidità, in un regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale. La volontà è di fornire al cittadino un’opportunità per mantenere sotto controllo il proprio stato di salute e per prevenire eventuali patologie attraverso un costante monitoraggio dei valori di ossa, cuore e pressione. L’Holter Cardiaco e l’Holter Pressorio, ad esempio, sono fondamentali per controllare anche pazienti già in cura per aritmie, ipertensione arteriosa o altre patologie, permettendo eventualmente di modificarne la terapia nel modo più consono a raggiungere valori normali della funzione cardiaca o della pressione arteriosa».