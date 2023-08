La “Giornata celebrativa della Fondazione di Terranuova”

Arezzo, 29 agosto 2023 – Lo scorso anno l’amministrazione comunale ha istituito la data del primo settembre come “Giornata celebrativa della Fondazione di Terranuova”, in ricordo della posa della prima pietra della città. A 686 anni dalla nascita di Terranuova, il Comune ha organizzato tre giorni di eventi, manifestazioni sportive e appuntamenti con le associazioni che animano il territorio.

“Le origini della nostra città - ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – meritano di essere omaggiate e ricordate e per festeggiare insieme la storia e l’identità collettiva abbiamo programmato una serie di iniziative. Si inizia venerdì primo settembre con l’inaugurazione, alle 16, del progetto “Sport nei parchi”, di Sport e salute spa, al parco fluviale, alla presenza di tutte le associazioni sportive che hanno aderito al progetto. Si prosegue alle 18 in sala consiliare con l’incontro dal titolo “Sport a Terranuova. Una storia lunga oltre 100 anni” e dalle 19 in piazza della Repubblica saranno presenti pub e stand gastronomici. Dalle 21.00 inizierà lo spettacolo musicale “Una notte a Terranuova” con l’esibizione di gruppi musicali che si alterneranno sul palco. Nei due giorni successivi, sabato 2 e domenica 3 sono in programma iniziative pubbliche con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio che hanno collaborato per l’organizzazione della manifestazione e un ulteriore concerto è fissato per1 sabato sera, alle 21”.

L’organizzazione degli eventi in calendario è stata affidata alla ProLoco di Terranuova.