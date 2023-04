La formazione è fondamentale, non resti indietro

Firenze, 2 aprile 2023 – La quarta missione del Pnrr nelle nostre regioni è dedicata a Scuola, Formazione e Competenze, Trasferimento tecnologico. E’ fondamentale per il futuro del nostro territorio: per dare gambe ai giovani e forza alle loro idee, per assicurare il diritto universale dell’istruzione, per mettere le fondamenta all’ascensore sociale, per premiare i meritevoli e non lasciare indietro nessuno. Per avere una scuola di livello europeo e non stupirsi più della qualità raggiunta all’estero.

Le nostre Università, toscane ed umbre, sono esempio globale, vera culla del sapere. Gli istituti superiori stanno cercando di modernizzarsi. Le strade post diploma si moltiplicano per avvicinare il mondo del lavoro. Insomma lo scenario è davvero incoraggiante. Ma non basta.

La quarta missione punta a colmare le carenze strutturali dell’offerta di servizi di istruzione. Prevede l’aumento dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche "un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico".

Non c’è tempo da perdere: i finanziamenti che l’Europa mette sul tavolo devono essere concretizzati. Il settore Scuola e Formazione non può permettersi di restare indietro oppure di trascinarsi in ritardi che vogliono dire molto probabilmente il fallimento dell’operazione Pnrr.

Le istituzioni siano in campo. Le Regioni in primis, come stanno facendo Toscana e Umbria, sostengano i Comuni, grandi e specialmente più piccoli.

La politica non si avviti su su stessa alla ricerca di un facile consenso e del ’tanto peggio, tanto meglio’ per accusare l’avversario. Il Pnrr non ha colore politico: è una gigantesca opportunità che i nostri territori non possono lasciarsi sfuggire. Ne va, è fin troppo evidente, del futuro delle giovani generazioni.