La festa per l'Arezzo Calcio in piazza della Libertà

Arezzo, 29 aprile 2023 – Modifiche a traffico e alla sosta domenica prossima in occasione della festa per la promozione in C dell'Arezzo Calcio organizzata in Piazza della Libertà. Nel dettaglio, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, e il divieto di transito in via Ricasoli, nel tratto compreso tra piazza Lando Landucci e viale Buozzi (inclusa l'area esterna alla carreggiata antistante al sagrato del Duomo), piazza del Duomo, piazza della Libertà. Dalle ore 19:00 alle ore 24:00, la circolazione veicolare nelle strade limitrofe subirà le seguenti modifiche: dall'accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale; in viale Buozzi è istituito il divieto di accesso dei veicoli provenienti da via A. da Sangallo/via Gamurrini in direzione di via Ricasoli ad eccezione degli utenti che si devono recare presso gli uffici della società Arezzo Multiservizi, dei residenti in loco e nelle strade a monte di via Garibaldi. Tali veicoli, giunti all'altezza dell'intersezione con via dei Palagi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; nel tratto di viale Buozzi compreso tra via Ricasoli e via de' Palagi è istituito il senso unico di circolazione in detta direzione di marcia; è invertito il senso di marcia di via Montetini; è sospesa la disciplina di Z.T.L. di Tipo “B” nelle strade raggiungibili dal varco video controllato di via Montetini; i veicoli in transito su piazza del Murello, giunti all'intersezione con via Ricasoli hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto o di svoltare a sinistra; i veicoli provenienti da piazza Madonna del Conforto giunti all'intersezione con viale B. Buozzi hanno l'obbligo di svoltare a destra.