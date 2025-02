La conferenza aperta su “bullismo, cyberbullismo e i pericoli nei social” con Lions Club di Sansepolcro

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Il 28 febbraio dalle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi, a cura del Lions Club di Sansepolcro e con il gratuito patrocinio del Comune di Sansepolcro si terrà una conferenza aperta alla popolazione sul tema: “bullismo, cyberbullismo e i pericoli nei social”.

Relatori: Piero Fontana, Secondo Vice Governatore Lions International – Distretto 108La – Toscana, e il Dott. Francesco Loschi, Magistrato presso il Tribunale di Perugia.

Bullismo e Cyberbullismo sono fenomeni strettamente "imparentati", a loro volta collegati a fenomeni analoghi che possono verificarsi in ambito lavorativo e in famiglia. Il contrasto dei fenomeni del bullismo tradizionale e di quello online, conosciuto come cyberbullismo, rappresenta una sfida globale alla quale non possiamo sottrarci. Gli effetti dannosi di tali comportamenti hanno implicazioni sociali molto ampie, sia per le vittime che per gli autori: tra queste, c’è lo sviluppo sociale personale, l'educazione ed il benessere psico-fisico dei minorenni.

Non bisogna poi sottovalutare che internet è un mondo virtuale ma con pericoli reali, sebbene le azioni vengano percepite come impersonali e non arrecanti danni a s o agli altri. In particolare, è bene conoscere i rischi legati ai social network, per capire come evitarli: phishing, sextortion, cyberbullismo sono fenomeni puniti dalla legge, a proposito dei quali è necessario informare gli utenti, soprattutto i più giovani.