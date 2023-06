“La chirurgia di elezione nel paziente anziano” incontro al Centro Chirurgico

Arezzo, 21 giugno 2023 – Sabato 24 giugno presso la sala conferenze del Centro Chirurgico Toscano si terrà un workshop dal titolo “La chirurgia di elezione nel paziente anziano” che permetterà di affrontare tutte le problematiche tipiche della gestione di un paziente in età avanzata. Questa giornata scientifica, che vede la collaborazione fra il Centro Chirurgico Toscano e l’ospedale San Donato di Arezzo, mette insieme medici internisti, anestesisti e chirurghi per dare una panoramica il più ampia e completa possibile all’argomento trattato. L’invecchiamento della società occidentale è stato lo spunto di partenza di questo convegno che è anche l’occasione di confronto fra pubblico e privato sulla gestione dei pazienti anziani che necessitano di particolari attenzioni anche per l’allungamento delle speranza di vita e le patologia ad essa connesse. La giornata è patrocinata dall’Ordine dei Medici di Arezzo, dalla Federazione Italiana di Medicina Geriatrica e dalla Società Italiana di Tecnica Ospedaliera che con la loro presenza hanno voluto sottolineare l’importanza di questo workshop. Il convegno darà diritto a crediti formativi sanitari e vedrà il saluto ufficiale del sindaco di Arezzo ing. Alessandro Ghinelli .