La Cgil aretina alla manifestazione nazionale a Roma per il diritto alla salute

Arezzo, 22 giugno 2023 – La Cgil aretina sarà presente alla manifestazione nazionale sul diritto alla salute che si terrà sabato 24 a Roma. Pullman partiranno alle ore 6.30 dai piazzali Ipercoop di Arezzo e Porcellotti di San Giovanni Valdarno e alle ore 7 dal casello autostradale Valdichiana

Sul tema del diritto alla salute, la Cgil ha indicato le sue priorità: fine dei tagli al Fondo sanitario, potenziamento della rete ospedaliera, sviluppo dei servizi territoriali, abbattimento delle liste di attesa, maggiore attenzione alle persone non autosufficienti, potenziamento sia degli organici che delle loro retribuzioni. Infine un ruolo più forte dei servizi della prevenzione, ispettivi e di vigilanza che metta fine agli incidenti e alle morti sul lavoro.

Quella del 24 giugno sarà la prima delle due manifestazioni che la Cgil ha programmato in difesa della Costituzione. Il prossimo appuntamento è per il 30 settembre, ancora a Roma, per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare.