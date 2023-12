La ’Casa dei Rider’ ora è realtà. Un punto di ristoro per i fattorini

Livorno, 16 dicembre 2023 - Partirà da anno nuovo come "progetto pilota", ma la speranza di Nidil-Cgil, Arci, e dei "circa 140" fattorini attivi su Livorno, è che la ‘Casa dei rider’ diventi una realtà "necessaria", strutturata e radicata sul territorio. Dal 2024, quindi, il martedì e il giovedì di ogni settimana, il circolo Arci Carli Salviano si trasforma in hub per il ristoro fisico e della strumentazione di lavoro (bici e smartphone) di rider costretti a lavorare all’aperto, d’estate e d’inverno, al caldo e al freddo, poiché esposti alle intemperie di un clima sempre più imprevedibile. L’intesa tra la sigla e l’associazione, non poteva che concretizzarsi nella settimana di mobilitazione nazionale del sindacato "Paghe dignitose, salute e sicurezza, tempi d’attesa pagati, trasparenza dell’algoritmo. Il regalo più bello: un vero contratto", a tutela della categoria. "Parliamo tanto di salario minimo - rivendica Filippo Bellandi (in foto con Simoncini), coordinatore regionale Nidil-Cgil e componente della segreteria Cgil provincia di Livorno -, quando sarebbe giusto parlare anche di equo compenso per i lavoratori esclusi dal rapporto di subordinazione. I rider lamentano paghe in calo, chiedono maggior sicurezza delle strade dal momento che non hanno una viabilità dedicata, a riprova di un mancato adeguamento urbanistico al fenomeno". Per Bellandi,"si tratta di un fenomeno difficile con cui interfacciarsi", data la "disomogeneità" dei gruppi lavoratori. "Prima il rider era per lo più uno studente - aggiunge -, oggi la categoria è composta da numerosi gruppi etnici immigrati, troppo spesso pagati a cottimo da piattaforme come Glovo o Deliveroo (mentre i fattorini JustEat sono dipendenti assunti part time con paga oraria): questi hanno interesse a non avere tempi morti tra una consegna e l’altra, perché stare fermi vuol dire non guadagnare. Serve lavorare in chiave di aggregazione sociale. Per questo è in corso una discussione aperta col Comune di Livorno per siglare una serie di protocolli utili al miglioramento delle condizioni lavorative della categoria".

Nel frattempo, però, la sinergia con Arci consente "un primo doveroso passo in avanti" tramite la "sperimentazione" di un circolo Arci come ‘Casa dei rider’. "L’elemento costitutivo storico dei circoli - spiega Alessio Simoncini, presidente territoriale di Arci Livorno - è essere luoghi di incontro, aggregazione, condivisione, socialità, mutualismo. E adesso anche ristoro e riparo per i rider. Saremo sempre al fianco della categoria e in soccorso a situazioni di vertenze, nell’interesse di categorie lavorative a rischio. L’auspicio è quello di poter estendere successivamente il progetto anche ad altri spazi del territorio".