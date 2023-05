La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Stefanelli

Pontedera, 8 maggio 2023 - Una data importante quello di oggi, 8 maggio. E' infatti la giornata mondiale della Croce Rossa, fondata a livello internazionale nel 1863 e in Italia nel 1866 e che oggi ha 150 milioni di soci in tutto il mondo, impegnati in azioni umanitarie, per i diritti umani e nell'assistenza alle persona vulnerabili.

Una ricorrenza che Pontedera ha voluto omaggiare con due gesti significativi. In mattinata la bandiera della Croce Rossa è stata esposta al balcone di Palazzo Stefanelli, dove rimarrà per una settimana, mentre in serata verrà illuminata di rosso la facciata del Palazzo Pretorio.

Il presidente del comitato di Pontedera della Croce Rossa Italiana, Riccardo Montinaro, in compagnia dei volontari Abdelilah Fedaoui, Elena Scandariato, Valbona Mehmeti e Fabio Posillipo, è stato ricevuto in Comune dal sindaco Matteo Franconi e dall'assessore, con delega alla protezione civile, Mattia Belli. Il comitato di Pontedera ha 135 anni di vita (fondazione 1888) e opera su più versanti, con la stella polare di "Esserci ovunque e per chiunque", una ottantina i volontari operativi, "Vero motore di tutto e parte sana del Paese", ha ricordato Montinaro.

"Il volontariato è un elemento fondamentale e inestimabile per la città", ha ribadito il sindaco. "In questi anni, con la Croce Rossa, abbiamo percorso una strada importante nel supporto alle tante iniziative messe in campo, nel settore della protezione civile, sui percorsi sociali. La Croce Rossa è una garanzia per il territorio".