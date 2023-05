Kiwanis Club Firenze: un torneo di burraco a favore di Voa Voa

Firenze, 2 maggio 2023- Non è un caso che proprio il Kiwanis Club Firenze abbia scelto di organizzare un evento a scopo solidale per celebrare due ricorrenze importanti: i dieci anni di Voa Voa Amici di Sofia Aps e l'avvio ufficiale della sperimentazione per la diagnosi precoce della MLD, avvenuto il 13 marzo scorso nell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e finanziato proprio dall'Associazione che porta il nome della piccola Sofia De Barros. Non è un caso perché il Kiwanis Club International nel proprio statuto esplicita l'impegno alla tutela dell'infanzia e della salute dei bambini. Domenica 7 maggio, dunque, insieme a numerosi amici, sostenitori e appassionati di burraco, il Club si riunirà nella Residenza d'epoca Torre de' Lari, con arrivo dei partecipanti alle ore 15 per un’accoglienza nel grande parco della villa di Via delle Campora 28 (zona Porta Romana), dove è presente un capiente parcheggio gratuito. Alle ore 15,30 esatte il countdown dell’arbitro nonché co organizzatrice dell'evento Domenica Giuliani darà il via al primo turno Mitchell, cui ne seguiranno altri 3, e alla fine della gara si apriranno il buffet all’aperto e le premiazioni per le coppie vincitrici; la festosa torta finale segnerà il clou della manifestazione. “Da anni accompagniamo la lodevole mission di Voa Voa Amici di Sofia -sono le parole del presidente del Kiwanis Firenze Sergio Lisi-, che aderisce perfettamente ad una delle linee d'azione del nostro Club filantropico: promuovere la salute del bambino. Un test di screening neonatale che permetterà di identificare il sospetto diagnostico di una patologia terribile come la Leucodistrofia Metacromatica (la stessa che nel 2017 ha ucciso la nostra piccola amica Sofia De Barros), significa per tutti i bambini nati in Toscana la possibilità di accedere tempestivamente all'unica cura salvavita, rappresentata dalla terapia genica messa recentemente a disposizione dall'ospedale San Raffaele di Milano. Inoltre, il nostro pensiero va alle famiglie Voa Voa che ogni giorno combattono contro una patologia ormai, aimé, già manifesta e perciò incurabile. A loro sarà dedicato questo evento di raccolta fondi, attraverso una donazione al progetto “Adotta una famiglia rara”. Un commento arriva anche dalla giudice di gara -nonché socia attiva di Voa Voa fin dalla sua fondazione- Domenica Giuliani, sempre impegnata nella realizzazione di eventi a scopo solidale, legati al più popolare tra i giochi di carte del momento: “A palesare l’orientamento dei tornei di burraco verso la beneficenza è sicuramente l’indole affabile, brillante, generosa e dal volto straordinariamente bello dei partecipanti. Per questo gli appuntamenti mensili del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico -di cui Giuliani è presidente- hanno tanto successo. In effetti la descrizione sopra riportata è il ritratto dei nostri partecipanti: persone brillanti, generose e attive dal punto di vista sociale. Ogni mese siamo felici di riempire le grandi sale dei locali che ci ospitano, e i nostri eventi sono dedicati tutti alle Associazioni del territorio fiorentino che conosciamo da anni e che offrono molti servizi ai cittadini fragili della nostra città”. “Siamo grati e commossi -spiega il presidente di Voa Voa Guido De Barros- per la vicinanza che la città, in particolar modo i Club istituzionali come il Kiwanis Firenze, stanno dimostrando nei confronti delle nostre famiglie, che in associazione amiamo definire “rare ma non invisibili”. Una patologia rara, life limiting, neuro metabolica e, purtroppo, terminale come sono quelle che affliggono i bambini iscritti alla nostra Aps, travolge e sconvolge non solo la vita del piccolo, ma dell'intera famiglia, che troppo spesso si ritrova sola a dover fronteggiare una condizione patologica gravissima ed in continua degenerazione. Eventi come questo fanno sentire noi di Voa Voa “abbracciati” dal calore che le persone ci hanno dimostrato e che continuano a dimostrarci negli anni”. Per partecipare al torneo di burraco, info e prenotazioni al 340 34 244 34.