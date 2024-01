Keu, i colloqui che scottano: "Voto, devi arrivare terzo"

Firenze, 9 gennaio 2024 – “Andrea, bisogna che tu sia terzo in tutti i modi eh! Perché per noi è fondamentale, eh!".

E’ il sette agosto del 2020 quando viene intercettata questa conversazione: a parlare è Aldo Gliozzi, all’epoca direttore dell’associazione conciatori, e Andrea è Pieroni, il consigliere regionale che, alla tornata elettorale che si consumerà il mese successivo, si ricandiderà per un posto negli scranni del consiglio toscano.

Pieroni è accusato di corruzione elettorale (in concorso con altri cinque rappresentanti dei conciatori), perché, secondo le accuse, "dava, offriva o comunque prometteva utilità", a vantaggio del Consorzio Aquarno.

La "prova di completa fidelizzazione", sostiene ancora la Dda, Pieroni l’avrebbe data alla fine del suo mandato, nel maggio 2020, partecipando attivamente all’approvazione dell’emendamento all’articolo 13 bis della legge regionale 32/2020 che permetteva all’impianto di Aquarno di scansare la temuta Aia, autorizzazione integrata ambientale.

Pieroni, primo firmatario della modifica, sarebbe riuscito a far approvare l’emendamento al consiglio regionale "attraverso una procedura non conforme ai regolamenti", sostengono i magistrati, consistita nel depositare il testo della legge poche ore prima della discussione senza mettere a disposizione di nessuno una copia (comprese le opposizioni), "rendendo di fatto impossibile comprenderne a chiunque il contenuto per l’estremo tecnicismo ivi contenuto, facendo intendere al presidente dell’assemblea (Giani, ndr) che si trattava di una iniziativa politica della maggioranza da approvare con estrema urgenza". Tecnicismi che non appartenevano neanche al consigliere Pd, ma ad un altro indagato, l’avvocato Alberto Benedetti, legale dell’impianto Aquarno che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato il materiale autore del testo dell’emendamento.

Sempre secondo le accuse, Pieroni si sarebbe adoperato affinché il Ministero dell’Ambiente non impugnasse il testo della legge regionale, non condivisa per altro dagli stessi uffici tecnici dell’ente, e avrebbe fatto in modo che, nel braccio di ferro innescato dal governo dinanzi alla Corte Costituzionale sul testo approvato, la Regione recepisse le memorie scritte ancora da Benedetti. "La procura equivoca un’attività lecita di rappresentanza del territorio e delle sue imprese", ribatte il legale di Pieroni, Lorenzo Zilletti.

ste.bro.