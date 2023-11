Keiko Araki: l’arte oltre le barriere dell’autismo

Firenze, 22 novembre 2023 - “Perlopiù dipingo – illustrazioni e dipinti di Keiko Araki”, questo il titolo dell’incontro nel quale verrà presentato il libro “La gratitudine della gru”, venerdì alle 11 nello Spazio Soci Coop Centro Gavinana di Via Erbosa 66. Keiko Araki è una giovane donna autistica che frequenta da diversi anni Casadasé, un Centro di riabilitazione intensiva per adulti con autismo, gestito da Autismo Firenze ETS, in convenzione con il SSN. Oggi Keiko ha raggiunto un buon livello di autonomia personale e lavora, all’interno del Centro, alla produzione di materiali didattici, ma continua a soffrire di un grave deficit della comunicazione. Il suo linguaggio verbale, acquisito negli anni, è molto semplice, adatto a comunicare concrete richieste, ma non i pensieri, i sentimenti, le emozioni. Però Keiko sa dipinge: a tempera, ad acquerello, con le matite colorate, e traduce in immagini il suo mondo interiore. Contorni precisi e colori caldi: il rosso, il rosa, l’arancione, il giallo, che ci parlano della sua personalità solare, allegra e musicale. Ha i suoi soggetti prediletti, ad esempio l’acqua, ma ama anche illustrare i testi di fiabe e leggende, come in “La gratitudine della gru”, un libro che dimostra come si può parlare con modalità diverse da quella verbale. Nel mondo dell’autismo la ricerca di strade alternative per la comunicazione è un tema centrale e l’esperienza di Keiko prova che è possibile trovarle. L’evento a lei dedicato rientra nell’ambito della manifestazione “L’eredità delle donne 2023”. Caterina Ceccuti