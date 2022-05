C'è un po' di Toscana al matrimonio Kardashian-Barker: cantano Bocelli e figlio

Firenze, 23 maggio 2022 - Dopo il matrimonio 'di prova' a Las Vegas nella notte post-Grammy officiato da un finto Elvis Presley e le nozze legali la scorsa settimana a Santa Barbara, Kourtney Kardashian e il batterista dei Blink-182, Travis Barker, si sono di nuovo sposati lo scorso weekend a Portofino. Complici stavolta Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno vestito l'intera famiglia. Al momento del 'sì' Kourtney e Travis si sono infatti mostrati in total Dolce&Gabbana: lei in un miniabito lingerie di pizzo e satin ispirato alla lingerie anni '60, scarpe di pizzo e il velo, con un enorme strascico.

Una 'partnership', quella tra le Kardashian e gli stilisti siciliani, talmente affiatata da far parlare il sito 'Business Insider' del "primo matrimonio in co-branding per il polo del lusso", ipotesi prontamente smentita dai due interessati.

Otto anni dopo la sorella Kim che aveva detto il primo fatidico sì al rapper Kanye West nella suggestiva cornice del Forte Belvedere a Firenze, Kourtney è la seconda del clan Kardashian a sposarsi in Italia. Ma c'è stato un pizzico di Toscana anche a Portofino, visto che la famiglia ha scelto Andrea Bocelli e il figlio Matteo per cantare come invitati al matrimonio. I brani scelti, secondo fonti esclusive del settimanale 'People', sono stati 'I found my love in Portofino', 'Can't help falling in love' e il loro singolo del 2018 'Fall on me'.