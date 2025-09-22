Jova celebra le nozze e poi canta con Ferro

CORTONA (Arezzo)Non capita tutti i giorni di vedere Jovanotti e Tiziano Ferro insieme dietro lo stesso microfono. È accaduto sabato sera a Cortona, al matrimonio del loro collaboratore più vicino, Emiliano Segatori.

Romano di origine ma ormai legato alla città etrusca al punto da sentirsi cortonese d’adozione, Segatori ha scelto il Falconiere, raffinata location a 5 stelle di Silvia Baracchi, per coronare il suo sogno d’amore con Martina.Un "sì" festeggiato anche con la loro figlia. Per Emiliano, da anni assistente personale, autista e guardia del corpo di Lorenzo Cherubini e Tiziano Ferro, la presenza dei due artisti è stata un bel regalo.

Non solo amici, ma figure con cui vive un rapporto di fiducia quotidiana. Ed è stato proprio Jovanotti, affiancato dalla moglie Francesca e dalla figlia Teresa, con una speciale delega del Comune di Cortona, a officiare le nozze. In abito bianco di lino, camicia chiara e cappello texano, ha indossato la fascia tricolore e celebrato con viva emozione.

La festa si è subito trasformata in un evento speciale. Già dall’aperitivo, Jova e Ferro hanno duettato accompagnati dallo storico bassista Saturnino, che ha dato ritmo ed energia a una serata a metà tra concerto privato e ricevimento di nozze.