Arezzo, 10 aprile 2025 – Jacopo Giuliattini è il nuovo presidente degli odontotecnici di Confartigianato

Il giovane imprenditore eletto all'unanimità “Unire la capacità manuale all’innovazione tecnologica per far crescere la categoria”

Negli scorsi giorni si è svolta l’assemblea della categoria Odontotecnici di Confartigianato Imprese Arezzo. Al termine del dibattito si è tenuta l’elezione del nuovo presidente. Jacopo Giuliattini prende il testimone di Gianpaolo Farsetti, che ha guidato la categoria fino al raggiungimento della pensione. Un evento che segna un bel passaggio generazionale e allo stesso tempo rappresenta un'opportunità di crescita per l'intero settore.

Il neo eletto presidente ringraziando per il lavoro portato avanti dal predecessore, ha condiviso le sue emozioni e il suo impegno nel promuovere un'ulteriore evoluzione del settore, attraverso l’innovazione tecnologica già in atto. In pochi anni, si è passati infatti dalla lavorazione solo manuale dei manufatti relativi alle impronte dentali, all’utilizzo di tecnologie avanzate come la modellazione CAD e la stampa 3D, sulla base di rilevazioni digitali delle impronte.

In questo contesto, il nuovo presidente ha espresso l’obiettivo di supportare la categoria degli odontotecnici in un periodo di trasformazione tecnologica. “L'intenzione è quella di promuovere conferenze formative che favoriscano l'adozione delle nuove tecnologie - ha spiegato Giuliattini- inclusi strumenti di digitalizzazione dell’intero flusso di lavoro e una maggiore collaborazione con gli studi dentistici, fondamentale per la buona riuscita del manufatto protesico. Il passaggio generazionale, che unisce l'esperienza e la capacità manuale dei professionisti più esperti con l'entusiasmo e l'innovazione delle nuove leve, rappresenta un'opportunità per crescere insieme, compensando le competenze in modo proficuo”.

L’occasione di questo incontro ha permesso anche un momento di aggiornamento, promosso da Confartigianato, dal titolo “60 Minuti di…Rentri e Tutela Assicurativa”, curato da Erika Ravagni di PMI Service e Sara Mazzeschi di Artigian Broker.

L’approfondimento dedicato al conferimento dei rifiuti Rentri è stato accolto con grande interesse, per analizzare la normativa in merito. L’appuntamento formativo è stato infatti molto partecipato ed ha stimolato interventi e dibattito. Dal momento che le analisi di questi rifiuti, seppur necessarie, comportano costi significativi per i professionisti del settore. In particolare per il Rentri è stata ribadita l'importanza di aggiornamenti continui su normative e pratiche. Per ciò che riguarda le polizze assicurative sono state prese in esame quelle più specifiche per la categoria, che coprono rischi catastrofali e altre tipologie di polizze che riguardano aspetti trasversali.

Grazie all’attenzione verso le nuove tecnologie, la coesione di tutto il gruppo e la formazione costante, tutta la categoria conferma il massimo impegno e la massima professionalità verso i destinatari dei servizi odontotecnici.