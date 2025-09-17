La misteriosa scomparsa di Italia Nelli all’Isola d’Elba 9 anni fa. L’ipotesi di ‘Chi l’ha visto?’

Campo nell’Elba (Livorno), 17 settembre 2025 – Sono passati esattamente nove anni dall’ultima notizia certa di Italia Nelli. La donna elbana, minuta, 82 anni al momento della scomparsa, amante delle marmellate e abituata a andare nel bosco senza paura, viene ripresa da una telecamera alle 15,30 del 17 settembre 2016: ha un vestitino a fiori, trascina un trolley di quelli che le signore di una certa età usano per fare la spesa, un secchio azzurro di plastica sottobraccio dove riporre la frutta che decine, centinaia di volte è andata a raccogliere per fare la marmellata. Mele cotogne, more: l’estate era il momento della conserva, per Italia, che ne approfittava anche per raccogliere legna da usare d’inverno per alimentare la sua stufa.

Italia Nelli (nel riquadro); nella foto grande la donna ripresa da una telecamera di sicurezza (foto dal sito di Chi l'ha visto?)

La telecamera di via del Luciccolo, a Sant’Ilario, la riprende alle 15,30. Una mezz’ora più tardi la telefonata alla nipote per dire che era a raccogliere mele e che sarebbe poi tornata a casa. Poi più nulla. L’hanno cercata tutti, dai vigili del fuoco alla Croce Rossa, alla protezione civile. L’hanno cercata dappertutto. Il suo carrello viene ritrovato il giorno dopo al limite del bosco. Del secchio nessuna traccia. Le immagini si vedono sul sito di “Chi l’ha visto?”, la celebre trasmissione (la nuova puntata mercoledì 17 settembre alle 21,20 su Rai3).

Tutti i misteri della scomparsa: il secchio, le telefonate, la tv

Per alcune ore il telefonino cellulare di Italia – non uno smartphone, ma un telefono di prima generazione – manda segnali, partono diverse chiamate a vuoto. La sua voce non si sente. Forse, si ipotizza nel servizio del programma della Rai, un contatto elettrico dovuto all’umidità.

Ma non è l'unico elemento misterioso della vicenda: il famoso secchio azzurro potrebbe essere quello che la troupe della trasmissione e la figlia di Italia, Daniela, hanno ritrovato davanti alla porta di casa, un po’ malandato (il manico è rotto). Ma allora Italia potrebbe essere tornata a casa dopo essere stata nel bosco? Una circostanza che potrebbe essere corroborata anche dalla testimonianza di una vicina che sostiene di aver visto di notte la finestra di casa aperta e aver sentito la tv accesa. Non solo: un vecchio amico della donna ha raccontato di aver incontrato Italia nei pressi del cimitero intorno alle 17,30.

Un altro elemento strano è quello del cane molecolare che fiuta una traccia dal carrello fino alla strada che porta a Marina di Campo, poi la traccia si interrompe, come se Italia avesse smesso di camminare e fosse salita su un’auto. Oppure – ed è l’ipotesi più agghiacciante – se Italia si fosse messa a camminare sulla strada, magari in stato confusionale, e fosse stata investita? Insomma, se fosse rimasta vittima di un omicidio stradale e il suo corpo fatto sparire? Sono solo ipotesi, teorie oltretutto non supportate da elementi concreti, ma dal tentativo disperato di dare risposte a una scomparsa davvero inspiegabile.

La scheda

Nel servizio di “Chi l’ha visto?” la signora Italia viene descritta come una donna “a cui la montagna non ha mai fatto paura”. Una donna abituata ad andare nel bosco a raccogliere frutta e legna, che passava molto tempo nell’orto, grande camminatrice: “Io non ce la facevo a starle dietro”, dice una compaesana. Una donna di cuore “ma con un carattere polemico, che aveva sempre da contrastare con qualcuno, ma in fondo in fondo era di cuore”. Una mancanza, la sua, che si sente nel paese.

Al momento della scomparsa i dati di Italia Nelli erano questi: 82 anni, stivaletti scuri, vestgitino a fiori, altezza un metro e 58, occhi verdi e capelli grigi.