Firenze, 11 luglio 2021 - E' la grande notte della finale degli Europei 2020: c'è l'Italia contro l'Inghilterra nell'ultimo atto della manifestazione a Wembley, a Londra, a casa degli inglesi che sentono già la vittoria tra le mani. Ma sarà una serata di battaglia in campo tra due squadre che esprimono il miglior football del continente. Una serata che la Toscana vive in maniera frenetica, aspettando il fischio d'inizio. Tutti davanti alla tv per una serata storica. Il trofeo manca in Italia dal 1968. La scaramanzia è tanta ma le speranze dei tifosi sono tutte riposte nella Nazionale che ha la sua "casa" proprio in Toscana, a Coverciano.

Maxischermo alla Gkn

Anche alla Gkn, l'azienda di Campi Bisenzio in cui sono arrivate 422 lettere di licenziamento, ci si attrezza per vedere la partita. Nella fabbrica c'è un presidio permanente degli operai, che hanno scritto una lettera alla Nazionale per sensibilizzarli sul loro dramma. Nel pomeriggio davanti all'azienda è stato allestito un maxischermo per fare in modo che le maestranze vedano la partita.

Ghivizzano cuore azzurro per Di Lorenzo

A Ghivizzano, frazione di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, tutto il paese è in fibrillazione per Giovanni Di Lorenzo, il terzino della Nazionale e pilastro del team di Mancini. E' originario proprio di Ghivizzano, qui c'è la famiglia e la gente fa tutta il tifo per lui. "Ti aspettiamo dopo gli europei", gli dice in un messaggio tramite La Nazione il sindaco di Coreglia Antelminelli Remaschi.

Maxischermi, la variante delta ne fa sospendere alcuni

Con l'emergenza covid non ancora debellata ma anzi ben presente anche in Toscana, dove c'è un leggero rialzo dei contagi, molti sindaci hanno sospeso i maxischermi per evitare assembramenti. E così niente visioni collettive a Viareggio ad esempio, ma anche a Porto Azzurro (Isola d'Elba) dove il sindaco li ha vietati. Altrove ci sono ma i sindaci fanno appello alla prudenza. Task force anti vandalismi in campo a Firenze, dove i maxischermi nei locali all'aperto sono moltissimi.