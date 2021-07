Firenze, 12 luglio 2021 - Una Nazionale "alla toscana", per un milione di motivi. La vittoria nell'Europeo ai calci di rigore con l'Inghilterra celebra una volta di più i calciatori che in Toscana vivono o hanno giocato. Per una festa che non vuole finire. Emblematica la foto di Bonucci e Chiellini con la coppa in hotel a Roma. Proprio Chiellini è l'anima e il cuore di questa Nazionale: livornese purosangue, ha mosso i primi passi proprio nel Livorno per poi spiccare il volo e costruire la parte più importante della carriera nella Juventus.

Ma il suo legame con la città è strettissimo: non è raro vederlo passeggiare sul lungomare labronico con la moglie Carolina Bonistalli, anche lei livornese, e le figlie. La serenità di Chiellini in questo Europeo è stata il punto di riferimento per la Nazionale. Insieme a Mancini ha regolato l'umore del gruppo portandolo fino alla conquista del trofeo.

Ha avuto una stagione altalenante, ma Federico Bernardeschi da Carrara, che in alcune occasioni ha sfiorato il gol, ha messo due rigori fondamentali in semifinale con la Spagna e in finale con l'Inghilterra. Il suo stabilimento balneare a Marina di Carrara nella serata della finale era pieno di amici, che hanno festeggiato poi fino all'alba, aspettando di rivedere Federico.

Stessa festa a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca: qui è nato Giovanni Di Lorenzo. Qui un intero paese è sceso in piazza per guardare la partita al maxischermo e poi festeggiare. Non è nato in Toscana ma toscana è la moglie di Leonardo Bonucci. Martina Maccari è di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena.

In panchina c'è un massese: uno dei vice di Mancini è Alberico Chicco Evani, la cui eleganza ha stregato gli inglesi. Ultimo elemento ma non meno importante: il trionfo degli azzurri è stato costruito proprio in Toscana, a Coverciano: è qui, sui campi del centro tecnico, che è la casa dell'Italia, che Roberto Mancini ha preparato l'assalto al trofeo europeo.

