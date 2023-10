'Io non rischio', appuntamento il 14 e 15 ottobre in 74 piazza della Toscana

Firenze, 9 ottobre 2023 - Il 14 e 15 ottobre la Regione Toscana partecipa alle giornate nazionali della campagna 'Io non rischio-Buone pratiche di protezione civile'. 912 volontari di protezione civile appartenenti a 129 organizzazioni toscane invitano la popolazione a partecipare agli appuntamenti nelle piazze, 74 in totale. E quest’anno c’è una novità in più. Il territorio della Toscana, in particolare quello della Garfagnana, è stato scelto per una prima nazionale dedicata a chi è portatore di disabilità e ai più fragili (anziani, donne incinta, mamme con bimbi piccolissimi). Un’esercitazione che si svolgerà il 13 settembre a Castelnuovo Garfagnana e che sarà il modello per tutta Italia.

La campagna e l’esercitazione speciale a Castelnuovo sono stati presentati stamani in palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Eugenio Giani insieme all’assessora all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni e al dirigente della protezione civile regionale Bernardo Mazzanti. Era presente anche l‘assessora alla protezione civile del Comune di Firenze Elisabetta Meucci e il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi “Io non rischio è l’occasione per conoscere il sistema di protezione civile, per rendersi conto di ciò che si deve fare in caso di emergenza - ha detto il presidente Giani - Fare le cose giuste, adottare i comportamenti corretti. Spesso sono proprio mosse avventate o poco ponderate che possono contribuire a peggiorare la situazione quando già è in corso un disastro. Grazie alle piazze organizzate da Io non rischio, chiunque potrà sapere cosa fare per ridurre i rischi durante un alluvione, un terremoto, un incendio, ma anche conoscere l’efficienza e l’efficacia del sistema di protezione civile regionale anche rispetto ad altre parti d’Italia”.

“Le persone – ha aggiunto l’assessora Monni- sono una parte attiva del sistema di protezione civile che devono essere informati su quali comportamenti adottare in caso di situazioni critiche o calamità naturali, per trasformare la consapevolezza in azione efficace. Invito tutti a fermarsi nelle nostre piazze – ha proseguito Monni- per assumere tutte le informazioni che possono aiutarci ad tenere comportamenti più adeguati per mettere al sicuro la nostra vita, ma che anche aiutano il nostro sistema ad intervenire con maggiore efficacia.

“A Firenze l'appuntamento è nella piazza del centro commerciale di San Donato, in piazza Acciaiuoli, al Galluzzo, e in piazza San Frediano - ha spiegato l'assessora alla protezione civile del Comune di Firenze Elisabetta Meucci - questo progetto vede il coinvolgimento del volontariato, delle istituzioni e del mondo della ricerca scientifica che, insieme, si presentano nelle piazze per diffondere ai cittadini la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile". "L'obiettivo - ha aggiunto - è diffondere in maniera capillare la conoscenza, la consapevolezza e le buone pratiche di ‘autoprotezione’ dei cittadini, cioè i comportamenti corretti da mettere in atto in caso di situazioni critiche o calamità naturali, in particolare terremoto o alluvione".