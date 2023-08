Investimenti Sportivi in Crescita: Marciano della Chiana punta in alto grazie a 2 importanti progetti finanziati dal Gal e dal Pnrr

Arezzo, 4 agosto 2023 – Il Comune di Marciano della Chiana punta sempre più a diventare meta privilegiata per ospitare eventi sportivi di rilievo e lo fa tramite due progetti di fondamentale importanza per la comunità locale. Questi progetti, orientati a migliorare significativamente i servizi e le infrastrutture a disposizione dei cittadini, segnano una tappa significativa nel progresso e nello sviluppo del nostro Comune, usufruendo di finanziamenti pubblici in cui l’Amministrazione si è distinta per capacità progettuale collocandosi ai primi posti nelle graduatorie di assegnazione.

PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE AGGREGATIVO

Il primo progetto, mira alla creazione di un Centro Polifunzionale Aggregativo e rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e riqualificazione di un'area pubblica nel cuore del capoluogo di Marciano della Chiana. Con un investimento totale di circa €225.611,00, il progetto è stato classificato come meritevole di finanziamento dal GAL, il quale contribuirà con €150.000,00.

"In questa legislatura – dichiara l’Assessore allo Sport Leonardo Magi - abbiamo posto un'attenzione particolare al miglioramento e alla valorizzazione delle infrastrutture sportive a disposizione dei nostri cittadini. Il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'impianto sportivo pubblico del capoluogo è la testimonianza tangibile di questo impegno. "La visione dell'Amministrazione Comunale è chiara: vogliamo creare un ambiente accogliente e stimolante per gli sportivi di ogni età e livello. Abbiamo investito nel potenziamento delle infrastrutture esistenti, come campi da padel, fitness park a Badicorte e la riqualificazione delle palestre, allo scopo di offrire opportunità per praticare sport e attività motorie in spazi adeguati e ben attrezzati."

Attualmente, il progetto si trova in fase di istruttoria per il riconoscimento del contributo, e l'Amministrazione Comunale è fiduciosa che l'approvazione avverrà a breve termine. Questo importante centro polifunzionale avrà la capacità di servire diverse esigenze della popolazione, offrendo spazi multifunzionali che favoriranno l'inclusione sociale e il benessere di tutti i cittadini.

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA E SPAZI SPORTIVI PUBBLICI

Il secondo progetto, giunto al primo posto a pari merito, rappresenta un investimento fondamentale nell'ambito delle attività motorio-sportive nella Regione Toscana. Il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'impianto sportivo pubblico del capoluogo Marciano della Chiana, con un costo di €400.000,00, sarà finanziato al 95% dalla Regine, con un costo per il Comune pari a soli €20.000,00.

L'Amministrazione Comunale è lieta di confermare che questo progetto, dotato di solida struttura e un piano di esecuzione rapido, è già entrato ufficialmente in fase di realizzazione. Le attività sportive svolte nella nostra comunità rappresentano uno dei punti focali della vita cittadina, e questo progetto di riqualificazione contribuirà notevolmente al potenziamento degli impianti e dei servizi a disposizione degli atleti e dei cittadini di tutte le età.

"Oltre a essere una fonte di orgoglio per i nostri cittadini, gli impianti sportivi di Marciano della Chiana diventano un elemento distintivo e attrattivo per chiunque desideri praticare sport o partecipare a eventi. Siamo convinti che questa strategia ci consentirà di promuovere la crescita economica e sociale del nostro Comune, accrescendo la sua visibilità e posizionandolo come un luogo ideale per il turismo sportivo e attivo. Il nostro impegno nei confronti dello sport e dell'intera comunità di Marciano della Chiana continua a crescere. Con l'entusiasmo di tutti i cittadini, uniti nell'amore per lo sport e la nostra terra, - conclude Magi - continueremo a costruire un futuro radioso per il nostro Comune."

In sintesi, la somma degli interventi previsti nei due progetti supera i €600.000,00, dimostrando l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere della collettività.

Il Comune di Marciano della Chiana si impegna a mantenere la trasparenza e a informare costantemente i cittadini riguardo agli sviluppi e ai risultati dei progetti, al fine di rendere partecipe l'intera comunità in questa importante fase di crescita e miglioramento.