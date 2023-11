Arezzo, 13 novembre 2023 – Intitolato alla scrittrice Muriel Spark il Circolo di Lettura di Civitella. Alla Spark (Edimburgo, 1 febbraio 1918 – Civitella in Val di Chiana, 13 aprile 2006) fu conferita la cittadinanza onoraria, unita alle chiavi della Città di Civitella, nel settembre 2005.

Una scrittrice di fama internazionale il cui vero successo arrivò con "Gli anni fulgenti di Miss Brodie" (1961), dal quale è stato tratto un film vincitore di un premio Oscar.

Già in occasione del centenario dalla sua nascita il Comune di Civitella ha dedicato un ricordo a questa scrittrice che si è integrata con la popolazione contribuendo al suo arricchimento sociale e culturale. Cittadina effettiva ed onoraria sepolta nello stesso cimitero di Oliveto, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

L’intitolazione del Circolo di Lettura si è tenuta venerdì 10 novembre presso la Biblioteca comunale di Civitella alla presenza del Sindaco Andrea Tavarnesi, dell’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo e della compagna Penelope Jardine che ne ha condiviso la scelta.

“L’attività di divulgazione della cultura letteraria è ritenuta dall’Amministrazione una delle azioni strategiche in ambito culturale, in quanto di rilevante interesse pubblico – commentano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo – Questa intitolazione è un modo per mantenere viva la memoria di questa scrittrice che ha lasciato un segno nel panorama culturale del nostro territorio”.

Il Circolo di Lettura Muriel Spark, istituito ad ottobre, si riunirà ogni primo venerdì del mese, alle ore 21, e le attività si svolgeranno presso i locali della Biblioteca comunale, in Corso Italia 1 a Badia al Pino.

Il circolo risponde all’esigenza di coltivare letture dedicate a un autore, un genere o ad argomenti specifici, è aperto a tutti, lettrici e lettori adulti, appartenenti a tutte le età, valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.