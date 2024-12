Arezzo, 11 dicembre 2024 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: disposta con ordinanza la chiusura per giovedi 12 dicembre della scuola “Pitagora” della Chiassa

A seguito della comunicazione da parte del fornitore della interruzione di energia elettrica per il giorno 12 dicembre dalle 9 alle ore 16,30 in una zona della frazione Chiassa Superiore, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell'immobile, per la stessa giornata di domani è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura della scuola primaria statale “Pitagora” in località Chiassa Superiore.